Mit genderneutralen Toiletten oder kostenlosen Periodenprodukten will die Gemeinde die Unterschiede zwischen den Geschlechtern verringern.

Neuer Aktionsplan

Düdelingen will Vorreiter der Geschlechtergleichheit werden

Glenn SCHWALLER Genderneutrale Toiletten, kostenlose Periodenprodukte und Fortbildungen für das eigene Personal: Mit 111 Maßnahmen plant die Südgemeinde, die Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben.

111 Maßnahmen, ein Ziel: Düdelingen will bei der Gleichstellung der Geschlechter neue Akzente setzen. Am Montag wurde der entsprechende kommunale Aktionsplan vorgestellt. „Düdelingen war eine der ersten Gemeinden in Luxemburg, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt hat und wird dies auch weiterhin tun“, erklärte Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP) hierzu.

Viele der im Aktionsplan enthaltenen Maßnahmen sind nicht neu, sondern werden heute bereits umgesetzt. Jedoch wurden auch 45 neue Vorhaben verankert, darunter Fortbildungen zu Anti-Sexismus und Nicht-Diskriminierung für das Gemeindepersonal, wie die zuständige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Düdelingen, Annabelle Laborier-Saffran, erläuterte.

Genderneutrale Toiletten und kostenlose Periodenprodukte

Darüber hinaus plant Düdelingen die Einrichtung genderneutraler Toiletten in neuen Gemeindegebäuden sowie mögliche Umbauarbeiten in bestehenden Gebäuden. Zudem sollen kostenlose Periodenprodukte in öffentlichen Besucher- und Personaltoiletten sowie in Schulen und Kindertagesstätten angeboten werden.

Verdienen Frauen in Luxemburg wirklich gleich viel wie Männer? Dem Statec zufolge herrscht bei den Gehältern Gleichberechtigung. Doch die Realität in der Arbeitswelt spricht eine andere Sprache.

Auch will die Stadt den Bekanntheitsgrad des Gleichstellungsdienstes, der für die Ausarbeitung des Aktionsplans verantwortlich ist, verbessern. Diese soll thematische Kampagnen erstellen, um mit Falschinformationen oder Halbwissen rund um das Thema Gleichstellung aufzuräumen. Die Liste mit allen 111 Maßnahmen ist auf der Internetseite www.sega-dudelange.lu zu finden.

Einstimmigkeit im Gemeinderat

Der Aktionsplan wurde bereits im April vom Gemeinderat einstimmig angenommen. Das nun vorgestellte Papier hat eine Laufzeit von sechs Jahren, jährlich soll eine Bilanz gezogen, 2030 dann ein überarbeiteter Plan vorgelegt werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.