Die Polizei fahndete am Dienstagabend nach vier flüchtigen Personen.

Düdelingen: Vier verdächtige Personen flüchten vor Polizei

(m.r.) - Die Polizei fahndete am Dienstagabend in Düdelingen nach vier verdächtigen Personen. Sie waren mit ihrem Fahrzeug, einem Fiat Idea mit französischem Kennzeichen, vor der Polizei geflüchtet, um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. In der Straße An der Foxenhiel verunglückten sie allerdings und setzten ihre Flucht von dort zu Fuß fort.

4 verdächtige Personen flüchten mit Pkw Fiat Idea mit französischen E-Tafeln vor Verkehrskontrolle. Sie verunglücken in Dudelingen, Cité an der Foxenhiel. Signa. 4 Männer Typ Roumain, einer trug Bart.

Bitte keine Anhalter im Raum Foxenhiel mitnehmen.. Info bitte an Notruf 113. — Police Luxembourg (@PoliceLux) November 12, 2019

Der Polizei zufolge haben die Männer ein südländisches Aussehen. Einer von ihnen ist Bartträger. Hinweise zu den verdächtigen Personen nimmt der Polizeinotruf 113 entgegen.