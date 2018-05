Der Standort Düdelingen von ArcelorMittal soll erhalten und weiterhin Bestandteil des Stahlgiganten bleiben. Das fordert der Düdelinger Gemeinderat in einer Entschließung, die am Freitag einstimmig verabschiedet wurde.

Lokales 2 Min.

Düdelingen verlangt Erhalt von ArcelorMittal-Werk

Der Standort Düdelingen von ArcelorMittal soll erhalten und weiterhin Bestandteil des Stahlgiganten bleiben. Das fordert der Düdelinger Gemeinderat in einer Entschließung, die am Freitag einstimmig verabschiedet wurde.

(rsd) - Der Standort Düdelingen von ArcelorMittal soll erhalten und weiterhin Bestandteil des Stahlgiganten bleiben. Das fordert der Düdelinger Gemeinderat in einer Entschließung, die am Freitag einstimmig verabschiedet wurde.



Dass dem Betrieb Ungemach droht, ist darauf zurückzuführen, dass ArcelorMittal die Werke der italienischen Gruppe Ilva übernehmen will und im Gegenzug aufgrund der europäischen Wettbewerbsregeln Aktivitäten im europäischen Stahlbereich abtreten soll. Auf der Abschussliste soll auch der Standort Düdelingen stehen, auf dem zurzeit 300 Mitarbeiter beschäftigt sind.



Stadt fordert Absicherung des Standortes

Gegen diese Absichten wehren sich sowohl die Regierung als auch die Gewerkschaften. Jetzt fordert auch der Gemeinderat die Absicherung des Standortes und der Arbeitsplätze. Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP) erinnerte in der Gemeinderatssitzung daran, dass die Geschichte des Blechbeschichtungswerkes auf das Jahr 1980 zurückgeht.



Mit dem neuen Betrieb, der ursprünglich von der Firma Galvalange betrieben wurde, sollte die lokale Wirtschaft diversifiziert werden. Mit dieser Diversifikation sollte sichergestellt werden, dass die Wirtschaft weniger krisenanfällig ist als das alleinige Standbein Stahlindustrie, das nach über 100 Jahren 1984 in Düdelingen die Segel streichen musste.



Abbau befürchtet



Die Zukunft des Werks ist derzeit alles, aber nicht klar. Foto: Lex Kleren

Dass das Werk in der Industriezone zwischen Düdelingen und Bettemburg möglicherweise an einen neuen Eigentümer verkauft werden soll, verheißt auch nach Ansicht des Gemeinderats nichts Gutes. Vertreter aller Parteien unterstützten im Gemeinderat die vom Schöffenrat vorgeschlagene Entschließung, auch wenn in der Diskussion zwischen den Zeilen herauszulesen war, dass es schwierig sein dürfte, die Absichten des Stahlriesen zu beeinflussen.

Aufforderung an ArcelorMittal



Ob der sich durch den Hinweis umstimmen lässt, dass in Düdelingen einst die Wiege des Stahlkonzerns Arbed stand und die Stahlindustrie in der Südregion wesentlich zum Wohlstand Luxemburgs beitrug, bleibt abzuwarten. In dem Text, der vom Stadtrat verabschiedet wurde, heißt es, man widersetze sich einem Verkauf des Düdelinger Werks von ArcelorMittal Düdelingen.



Der Stahlkonzern wird darin aufgefordert, seine Verkaufsabsichten zu überdenken. Daneben spricht sich der Gemeinderat für den Erhalt der Arbeitsplätze und gegen eine mögliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen unter einem eventuellen neuen Besitzer aus.



Sämtliche Parteien unterstreichen auch, dass sie die Bemühungen der Regierung und der Gewerkschaften unterstützen, um das Werk zu erhalten. Außerdem wird in der Entschließung der Wunsch ausgedrückt, dass es zu Investitionen in den Standort Düdelingen von ArcelorMittal kommt, um so seine Absicherung langfristig zu garantieren.