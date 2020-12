Nach einem Überfall auf eine Bäckerei sind in Düdelingen zwei Personen auf der Flucht. Die Fahndung läuft.

Düdelingen: Überfall auf Bäckerei

David THINNES

In Düdelingen läuft derzeit eine Fahndungsaktion: Am Mittwochnachmittag wurde eine Bäckerei in der Rue Pasteur überfallen.

Die Polizei ist mit mehreren Einsatzwagen sowie einem Hubschrauber auf der Suche nach den zwei flüchtigen Tätern. Diese sollen zunächst in Richtung Rue du Parc geflüchtet sein.

