Die Stadt übergibt dem Verein LUkraine einen Leiterwagen. Düdelingen ist die erste Gemeinde, die einen solchen Schritt unternimmt.

Lokales 2 Min.

Zeichen der Solidarität

Düdelingen schenkt der Ukraine einen Feuerwehrwagen

Thomas BERTHOL Die Stadt übergibt dem Verein LUkraine einen Leiterwagen. Düdelingen ist die erste Gemeinde, die einen solchen Schritt unternimmt.

„Wir leiden sehr, aber wir halten dank der Solidarität durch.“ Mit diesen Worten begrüßte Nicolas Zharov, Präsident der Vereinigung LUkraine, am Donnerstag das „schöne Geschenk“ der Stadt Düdelingen an die Ukraine, die seit fast einem Jahr Opfer des russischen Krieges auf ihrem Territorium ist. Der Düdelinger Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP) übergab ihm die Schlüssel zu einem Leiterwagen aus dem Jahr 1996.

„Dieses Fahrzeug mit einer fast 30 Meter hohen Leiter wird in der Ukraine benötigt, weil dort tatsächlich Leitern und Feuerwehrautos mit großer Wasserkapazität von fünf Tonnen oder mehr gesucht werden“, freute sich der Vertreter der LUkraine.



Helfer aus Luxemburg auf dem Weg in die Ukraine Der Konvoi aus Rettungswagen und Feuerwehrautos ist an der deutsch-polnischen Grenze angekommen. Ziel ist Lviv.

Die Mission dieses lebensrettenden Fahrzeugs „wird in einem anderen Land fortgesetzt, das ihn sicherlich dringender braucht, als wir es derzeit tun“, sagte Biancalana. Er erklärte, dass die Gemeinde die Initiative ergriffen habe, um mit der Organisation LUkraine Kontakt aufzunehmen: „Das ist ein wichtiger Schritt und es ist selbstverständlich, dass wir Solidarität zeigen.“

Ziel: 112 Rettungsfahrzeuge

Der Leiterwagen soll im Laufe des Monats März in der Ukraine eintreffen. Düdelingen sei die erste Gemeinde, die eine solche Geste mache, betonte Nicolas Zharov. Luxemburg habe zuvor aber bereits andere Fahrzeuge geliefert, erinnerte er.

Dieser Feuerwehrwagen wird ab März in der Ukraine im Einsatz sein. Foto: Marc Wilwert

„Wir haben acht Krankenwagen vom Innenministerium erhalten. Der Feuerwehrverband von Ettelbrück setzt sich ebenfalls ein, um ihren Kollegen in der Ukraine zu helfen. Insgesamt haben wir 16 Hilfsautos geschickt, darunter vier Feuerwehrautos und zwei Krankenwagen. Im Februar werden acht Autos geliefert und für März erwarten wir die Lieferung von 17 Krankenwagen“, so Zharov. Das Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, im Rahmen der Kampagne „Ukraine is calling“ insgesamt 112 Rettungsautos zu liefern.



40 ukrainische Flüchtlinge in Düdelingen

Der Bürgermeister erinnerte an das Engagement Düdelingens gegenüber der Ukraine in den letzten Monaten, indem es im Gemeinderat Resolutionen verabschiedete, die den Krieg verurteilten.

Warum ein Feuerwehrwagen aus der Ukraine vor der Philharmonie steht Viele Einsatzfahrzeuge sind in der Ukraine dem Krieg zum Opfer gefallen. Eines davon steht nun in Kirchberg.

Aber auch durch die Zahlung von Zuschüssen an luxemburgische Hilfsorganisationen, die in der Ukraine aktiv sind, oder durch die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge half die Südgemeinde aus. „Aktuell leben 104 Ukrainer in Düdelingen, 53 davon bei Privatpersonen“, erklärte Biancalana.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Virgule.lu. Übersetzung: Glenn Schwaller



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.