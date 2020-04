Jeder kann etwas dazu beitragen, dass Geschäfte diese Krisenzeit überstehen. Dies durch den Kauf von Gutscheinen.

Düdelingen: Private Hilfe für den Handel

Diana HOFFMANN Jeder kann etwas dazu beitragen, dass Geschäfte diese Krisenzeit überstehen. Dies durch den Kauf von Gutscheinen.

In einer Zeit, in der die Menschen dazu aufgerufen sind Abstand zu halten, rücken andere näher zusammen. Bildlich gesprochen natürlich. Bei der Kampagne #Solidarität, die am Mittwoch in Düdelingen gestartet wurde, sollen die lokalen Geschäfte unterstützt werden.

Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP) erklärt das Konzept: „Auf der Internetseite können Kunden Gutscheine bei den unterschiedlichen Anbieter kaufen. Diese können dann eingelöst werden, wenn die Lokale wieder geöffnet sind. Oder es können aber auch Solidaritätsgutscheine gekauft werden, für die keine Gegenleistung gefordert wird.“

Dies ermöglich den Geschäften in dieser schwierigen Zeit der Schließung eine gewisse Liquidität zu wahren. 44 Gewerbetreibende aus Düdelingen haben sich bislang für die Teilnahme bereit erklärt. So ist die Internetseite für sie auch in gewisser Hinsicht eine Werbung. Restaurants können etwa angeben, falls sie zurzeit auch Lieferservice anbieten, oder Essen abgeholt werden kann.

Schwere Zeiten für den Handel

Dass auch die Kunden eine Verantwortung haben, wie ihre Stadt von Morgen aussehen wird, macht Alain Clement, Präsident des Düdelinger Geschäftsverband, klar. „Die meisten Geschäfte werden diese Krise ohne Probleme überstehen, auch durch die staatliche Beihilfe. Doch es werden nicht alle sein“, unterstreicht er.

Er selbst sei Optiker, und obwohl das Geschäft geöffnet ist, sind die Einnahmen in den vergangenen Wochen um 80 Prozent gesunken. Er sei begeistert von der Initiative, die als Privatinitiative auf Facebook begonnen hat. Wenn alle Menschen die Idee richtig verstehen, dann sei er überzeugt, dass sie erfolgreich sein wird.

Auch dem Aufruf der Gemeinde, dass private Vermieter von Geschäftsflächen, ihren Mietern finanziell entgegenkommen sollen, werde vermehrt gefolgt. www.maindiddeleng.lu

