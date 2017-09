(dho) - Ein Polizist konnte am Donnerstagabend einen Einbrecher stellen.



Der Beamte war privat in Düdelingen in der Avenue Grande Duchesse Charlotte unterwegs, als er gegen 21.40 Uhr in einer Metzgerei in der Straße bemerkte, dass mehrere Schränke und die Kasse offen standen.



Er wollte sich gerade weiter umsehen, als ein verschwitzter Mann aus einem Seitenausgang heraus gelaufen kam. Als der Polizist den Mann ansprechen wollte, sprintete dieser davon.



Der Beamte lief hinterher und konnte ihn stoppen. Kurze Zeit später traf die herbeigerufene Polizeipatrouille ein und legte dem Mann Handschellen an. Bei einer Körperdurchsuchung konnte Bargeld und Werkzeug sichergestellt werden, welche wohl für den Einbruch genutzt worden waren.



Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde am Freitagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.