(na) - Von außen wirkt die Industriebrache in Düdelingen grau und leblos. Doch der Schein trügt. Obwohl dort seit nun fast 13 Jahren kein Stahl mehr gewalzt wird, finden Aktivitäten in und um den früheren Werkshallen statt. Dies einerseits im neuen Flüchtlingsheim. Aber auch in der Hall „Fondoucq“, wo sich das Artistenkollektiv „DKollektiv“ niedergelassen hat.



Das gesamte Areal dehnt sich über 40 Hektar aus.

Foto: Lex Kleren

Auch die Düdelinger Einwohner sollen das Areal wieder für sich entdecken. Weshalb die Stadt, gemeinsam mit Transition Minett und dem Geländeeigner, dem Fonds du Logement, ein Bürgerforum ins Leben gerufen hat.



Mission Gemeinschaftsgarten



Nachdem bereits ein Repair Café organisiert wurde, steht nun das nächste Projekt an: ein Gemeinschaftsgarten. „Eine Arbeitsgruppe hat sich aus dem Bürgerforum herausgetan“, erklärte gestern Norry Schneider von Transition Minett.

Wer mitwirken will, ist eingeladen, am 27. Januar im Pomhouse vorbeizuschauen. Dann wird das Projekt offiziell gestartet. Um das Problem der verseuchten Böden zu umgehen, wird mit Hochbeeten gearbeitet, so Norry Schneider noch. Dafür wurden bereits zahlreiche hölzerne Paletten bei Düdelinger Betrieben gesammelt.



„Die Einwohner sollen sich den Standort aneignen“, erklärte Bürgermeister Dan Biancalana und fügte hinzu: „In Düdelingen reden wir nicht über Bürgerbeteiligung, wir machen sie“. Norry Schneider bescheinigte ihm, dass das Stichwort Bürgerbeteiligung in Düdelingen kein „Alibiwort“ sei. Er wünscht sich, dass andere Städte diesem Beispiel folgen würden. Industriebrachen gebe es im Süden ja noch einige.



Teqball und „Calisthenics“-Anlage

Neben den Initiativen des Bürgerforums setzt die Stadt auch auf Sportinfrastrukturen, um das Gelände zu beleben. Neben dem bestehenden Skatepark sollen auch ein Streetballfeld und ein Teqballtisch aufgestellt werden, erklärte Schöffe Loris Spina. Bei Letzterem handelt es sich um eine Art gebogenen Tischtennistisch, über den sich ein Fußball hin und her zugespielt wird. „Das ist eine Aktivität, die im Kommen ist“, so Spina. Zusätzlich ist auch noch eine „Calisthenics“-Anlage vorgesehen. Diese erlaubt es, durch den Einsatz des eigenen Körpergewichts, die Muskeln zu stärken.

Eine solche steht bereits vor dem CNA. „All diese Infrastrukturen können frei benutzt werden, da braucht es keiner Einschreibungen. Das bringt Leben“, so Spina noch.



Provisorien, die dauern sollen

So könnte das Viertel Neischmelz einmal aussehen.

Grafik: Architekt Christian Bauer

Wie Mario Schweitzer vom Fonds de Logement erklärte, sei geplant, diese Transitionsinitiativen in den Bauplänen zu berücksichtigen. „Wenn etwas sich gut entwickelt, fahren wir nicht mit dem Bagger dadurch“.

Doch bevor die Bagger fahren, muss erst einmal der allgemeine Bebauungsplan der Gemeinde Düdelingen punktuell geändert werden. „Dieser wird dem Gemeinderat in den nächsten Monaten vorliegen“, so Biancalana. Da die 40 Hektar in vier Bebauungspläne unterteilt wurden, müssen diese danach ebenfalls vom Gemeinderat grünes Licht erhalten. Sodass mit einem Baubeginn, laut Mario Schweitzer, für Mitte 2019 gerechnet wird.

Der Bau der rund 1 000 Wohnungen wird sich über zehn bis 15 Jahre hinziehen. Demnach bis um 2034. Entsprechend bleibt dem Bürgerforum noch viel Spielraum für weitere Transitionsinitiativen.