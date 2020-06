Düdelingen: Neues Konzept für neue Schule

In der Lenkeschléi in Düdelingen sollen alternative Arbeitsformen und ein neues Gebäude für mehr Teamgeist sorgen.

Ein Gebäude, ein Team, eine Richtlinie. In der neuen Grundschule Lenkeschléi in Düdelingen wird das „Ich“ in den Hintergrund gerückt und das „Wir“ in den Vordergrund gestellt. Drei Jahre lang haben das Düdelinger Lehr- und Betreuungspersonal in einer Arbeitsgruppe ein neues, innovatives Konzept für die neue „Quartiersschoul“ ausgearbeitet. Im Mittelpunkt stehen handlungsaktives Lernen und kooperative Arbeitsformen.

Nach den Weihnachtsferien öffnet im Viertel Lenkeschléi die siebte Düdelinger Grundschule ihre Türen ...