(na) - Als Minister François Bausch sich im Rahmen seiner „Roadshow“ Mitte 2017 in Düdelingen den Bürgern stellte, war eines der zentralen Themen während der Fragestellung die Verkehrssituation in der Route de Luxembourg bei den Tankstellen.



Schöffin Claudia Dall'Agnol (LSAP) hatte in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es entlang der Route de Luxembourg vor allem an einer, der „Tankstell mat dem groußen T“, Probleme mit Lastkraftwagen gäbe. Dies, weil die Lastkraftwagenfahrer oftmals aufgrund von Verträgen der Speditionen an eine bestimmte Kraftstoffmarke gebunden seien.



Die Tankstelle beim CFL-Multimodal



Nun wollte Claudia Dall'Agnol, in ihrer Funktion als Abgeordnete, von Minister François Bausch erfahren, wie es um die geplante Tankstelle beim CFL-Multimodal steht.



Am Standort des früheren Containerterminals, etwa hinter dem neuen Supermarkt am Bettemburger Ortseingang, ist ein Lastwagenrasthof (Centre routier sécurisé), samt Multikartentankstelle, geplant. Dort sollen Lastwagenfahrer auch eine Gaststätte und Sanitäranlagen vorfinden.



Baubeginn voraussichtlich 2018



Wie Minister François Bausch in seiner Antwort erklärt, ist der Lastwagenparkplatz dort seit September in Betrieb. Was die anderen Infrastrukturen betrifft, wird mit einem Baubeginn in diesem Jahr gerechnet. Vorausgesetzt die verschiedenen Genehmigungen werden „en temps utile“ erteilt. Baugenehmigungen wurden im September bei der Bettemburger Gemeindeverwaltung angefragt.

Zugang zu Rasthof nicht für jeden

Das Projekt befindet sich derzeit im Stadium eines avant-projet détaillé, so der Minister noch. Die Infrastrukturen werden vom Fonds du Rail finanziert. Dies mit Ausnahme der Tankstelle, die vom künftigen Betreiber bezahlt wird.

Auch unterstreicht François Bausch, dass nur Lastwagenfahrer, die entweder den CFL-Multimodal oder Logistikbetriebe des Eurohub Sud ansteuern, Zugang zum Rasthof haben werden. Dies um zu verhindern, dass zusätzliche Schwertransporter angezogen werden. In der Tat dürfte die Anzahl an Lastwagen um die Containerplattform zwischen Bettemburg und Düdelingen in den kommenden Jahren stark ansteigen.

Noch viel Potenzial



2016 wurden bereits 200 000 Ladeeinheiten, das heißt Container und Sattelauflieger, von CFL Multimodal abgewickelt. Für 2017 war mit 225 000 Einheiten gerechnet worden. Auf den vier Gleisen mit den Portalkränen und den beiden Gleisen der Autobahn auf Schienen können bei CFL-Multimodal theoretisch bis zu 600 000 Container und Auflieger pro Jahr abgefertigt werden.