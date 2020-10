Am Mittwochnachmittag weigerte sich ein Mann, die Polizeidienststelle in Düdelingen zu verlassen.

Düdelingen: Krawallmacher auf der Dienststelle

Diana HOFFMANN Am Mittwochnachmittag weigerte sich ein Mann, die Polizeidienststelle in Düdelingen zu verlassen.

(dho) - Am Mittwochnachmittag weigerte sich ein Mann, die Polizeidienststelle in Düdelingen zu verlassen. Dies nachdem er ein laut Polizeibericht unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt hatte. Er habe sich provokativ und aggressiv benommen und sei dazu spöttisch gewesen.

Schließlich wurde er von den Beamten nach draußen begleitet. Ohne Erfolg. Der Mann stürmte sofort wieder in die Dienststelle und beabsichtigte einen Beamten anzugreifen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Er setzte sich dermaßen zur Wehr, dass Verstärkung angefordert werden musste.

Was sein Grund war, die Polizeidienststelle aufzusuchen, wurde nicht übermittelt.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.