(str) - Gegen 15.30 Uhr ist am Montag ein Kind an der Burgruine am Düdelinger Gehaansbierg verunglückt. Es war drei Meter tief von einer Mauer in ein Loch gefallen.

Der Rettungsdienst aus Düdelingen barg das verletzte Opfer und brachte es in die Kinderklinik.