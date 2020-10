Düdelingen: Gemeinsam den lokalen Handel unterstützen

Anhand einer umfangreichen Gutscheinaktion will die Stadt Düdelingen den lokalen Handel weiter ankurbeln.

Der Herbst ist da. Es ist kälter geworden und der Regen meldet sich zurück. Zeit für die meisten Gastronomiebetriebe und Geschäftsleute, ihre Terrassen zu räumen und die Kleiderständer vor der Tür wieder reinzuholen. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der wegen der Pandemie sämtliche Aktivitäten im Freien von klarem Vorteil sind. Um die Düdelinger Geschäftswelt in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, hat die Gemeinde eine Gutscheinaktion gestartet.

Anhand der Initiative will sie dafür sorgen, dass auch in den Herbst- und Wintermonaten den lokalen Einzelhändlern wegen der Krise keine Kunden verloren gehen, sondern sie – im Gegenteil – gar noch neue Kunden hinzugewinnen ...