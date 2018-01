(mth) - In der Nacht auf den 31. Januar 1945 ermordete ein Sonderkommando der SS im Zuchthaus von Sonnenburg, dem heutigen Slonsk in Polen, 819 Gefangene - nur wenige Stunden vor der Befreiung der Stadt durch sowjetische Truppen. Unter den Opfern, die in knapp vier Stunden per Genickschuss hingerichtet wurden, waren auch 91 Häftlinge aus Luxemburg - junge Männer zwischen 18 und 23 Jahren, denen entweder Wehrdienstverweigerung oder aktiver Widerstand gegen das Naziregime vorgeworfen wurde.

Ein unvorstellbares Verbrechen, an das auch heute in Luxemburg regelmäßig erinnert wird. Am Dienstag findet in diesem Zusammenhang eine Gedenkfeier in Düdelingen statt. Um 18.45 Uhr wird im Rahmen einer Zeremonie an der Gedenkstätte für die Zwangsrekrutierten in Düdelingen, die sich in unmittelbarer Nähe der Pfarrkirche St. Marin befindet, eine Gedenktafel an die Opfer von Sonnenburg enthüllt.

Nach einer anschließenden Kranzniederlegung findet in der Kirche ein Gedenkgottesdienst statt.

Archiv-Videobeitrag mit historischen Aufnahmen zum Massaker von Sonnenburg vom Januar 2015: