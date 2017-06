(L.E.) - Zwei Mädchen entsteigen am Montagabend einem Zug am Bahnhof Italien, (Dudelange-Usines). Wie selbstverständlich folgen sie dem Fußweg zur Straße, um diese zu überqueren. Nur, der Weg endet an einer kalifornischen Mauer. Gut zu erkennen: deren Teilstück, das den Weg versperren soll ist heller als der Rest der Absperrung. Es ist neu. Und vor allem stellt es für die Mädchen kein Hindernis dar.



Routiniert überqueren die beiden das Mäuerchen und stehen mitten auf der rechten Fahrspur der Schnellstraße Richtung Frankreich ...