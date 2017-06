(dho) - In der Nacht auf Sonntag wollte eine Frau in Düdelingen nahe der Place de l'Hotel gegen 1 Uhr in ihren Wagen steigen. Das Problem dabei war, dass sie sichtlich betrunken war.



Augenzeugen versuchten zu verhindern, dass die Frau sich hinter das Steuer ihres Wagens setzte und nahmen ihr die Fahrzeugschlüssel ab. Die Frau reagierte jedoch aggressiv und die Polizei wurde alarmiert.



Auch die Beamten hatten kurz nach dem Eintreffen keine Zweifel mehr an der Fahruntüchtigkeit der Frau, die versuchte über den Boden zu robben und Beleidigungen von sich gab.



Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen die Frau bereits ein Fahrverbot vorlag. Da die Frau eine Gefahr für sich und andere zu sein schien, wurde sie nach dem Besuch bei einem Arzt in einer Zelle untergebracht.