Düdelingen: Erst das Konzept, dann der Schulbau

Warum die Stadt Düdelingen auf Quartiersschoulen setzt und weshalb in der neuen Lénkeschléi-Schule, Maison relais und Schule verschmelzen.

Während einige Südgemeinden verstärkt auf Zentralschulen setzen, ist man in Düdelingen seit jeher vom Konzept der sogenannten Quartiersschoulen überzeugt. Statt eine große Schule oder einen Schulcampus zu betreiben, gibt es in quasi jedem Stadtteil eine „kleine“ Struktur. So neuerdings auch im Neubauviertel Lénkeschléi.

Hier geht man mit der hiesigen Quartiersschoul ganz neue Wege, wie Schulpräsidentin Myriam Schütz und die Leiterin der Maison relais, Dalila Dervisevic, mit Bürgermeister Dan Biancalana und Schulschöffin Josiane Di Bartolomeo-Ries bei einem Besuch vor Ort erklären ...