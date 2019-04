Düdelingen: "Eine Frage der Finanzierbarkeit"

Die Zukunft des Düdelinger Krankenhauses ist weiterhin unklar.

Von Raymond Schmit



Wird das Düdelinger Krankenhaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt? Das zumindest hatte der Generaldirektor des CHEM-Klinikums, Dr. Hansjörg Reimer, am 11. März in einer Informationsversammlung in Differdingen über die Zukunft der beiden Ableger des Krankenhausverbundes in Düdelingen und Niederkorn durchblicken lassen.



Ganz so klar scheint das nicht mehr zu sein.



Man könne sich durchaus auch eine Sanierung des Altbaus vorstellen, hieß es jetzt in einer Versammlung in Düdelingen ...