(L.E.) - „Mir fäerten fir an den Auto ze klammen“, sagt eine Anwohnerin der Route de Luxembourg in Düdelingen. Die Frau ist sichtlich genervt und regt sich in Gegenwart von Minister François Bausch und Vertretern der Straßenbauverwaltung, der Polizei und der Stadt über die, ihrer Meinung nach, unerträgliche Situation an der N31 auf. Sie ist nicht allein. Mehrere Anwohner geben ihr Recht.



Diese Szene spielte sich vorige Woche bei der Roadshow von Minister François Bausch zur Verkehrssicherheit im Rathaus ab ...