Düdelingen: Autofahrer mit mehr als 4 Promille unterwegs

Wie die Polizei verrät, war sogar der Atemlufttest überfordert.

(rc) - Die Polizei staunte am Freitagabend nicht wenig, als sie nach einem Unfall einen stark alkoholisierten Mann aus dem Verkehr zog.

Der Mann war gegen 21 Uhr in Düdelingen mit seinem Auto in ein abgestelltes Fahrzeug geprallt. Der Zusammenprall war so heftig, dass dabei der Airbag des Wagens ausgelöst wurde. Bis auf leichte Schürfwunden blieb der Fahrer aber unverletzt.

Die Beamten mussten dann aber feststellen, dass der Fahrer nicht mehr richtig gehen oder stehen konnte. Und schlimmer: Der Mann hatte derart viel getrunken, dass der normale Atemlufttest überfordert war und kein genaues Ergebnis aufweisen konnte.

Später konnte bei dem Mann via Bluttest ein Wert von insgesamt 2,23 mg/l ermittelt werden, was laut Polizei weit über die 4-Promille-Grenze liegt. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige erstellt.

