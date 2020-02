Düdelingen: Arbeiterviertel Italien im Wandel

Der kleinste Teilbebauungsplan zum Ökoviertel Neischmelz in Düdelingensieht eine Erweiterung des historischen Quartier Italien vor.

Im Zuge der geplanten Revitalisierung der Industriebrache Neischmelz in Düdelingen wird der rund 21 300-Einwohner-Gemeinde in den kommenden zehn bis 15 Jahren ein neues Gesicht verpasst. Die vier Teilbebauungspläne (PAP) Nord, Sud, Zentrum und Italien zur Entwicklung des Geländes sind im vergangenen Oktober in die Prozedur geschickt worden.



Der kleinste davon ist der PAP Italien ...