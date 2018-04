Drohungen gegen ADR-Jugend: 2.000 Euro Strafe

Im November 2017 hatte er zum Hass und zur Gewalt gegen eine Gruppe von Menschen aufgrund ihrer politischen Meinung aufgerufen. Nun wurde ein Mann zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt.

(str/SH) - Weil er im November 2017 in seiner Antwort auf eine Facebook-Veröffentlichung der Jugendorganisation der ADR, Adrenalin, zum Hass und zur Gewalt gegen eine Gruppe von Menschen aufgrund ihrer politischen Meinung aufgerufen hatte, wurde ein 26-jähriger Mann in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt.

Im ursprünglichen Facebook-Post ging es um einen Radiobeitrag, bei dem der Adrenalin-Präsident auf die Zerstörung eines Schilds seiner Organisation anlässlich der Studentenmesse einging – für ihn ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. In seinem Kommentar hatte der Angeklagte die Organisation als nächste Generation, die den Faschismus salonfähig mache, bezeichnet. Dann schrieb er, linker Faschismus gegen „rechten Dreck“ sei immer legitim. Man werde diesen Leuten das zu spüren geben, was sie anderen Menschen antun wollten. Sie sollten zurück in ihren Keller verschwinden, sonst werde man sie dort einsperren.

Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.



