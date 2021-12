Die Lokalredaktion war quer durchs Land unterwegs und zeigt Fotos von den schönsten Attraktionen.

Drohnenshow und Wintersport am vierten Advent

Drohnenshows sind das neue Feuerwerk. Mit den beleuchteten kleinen fliegenden Helikoptern können ganze Bilder oder Schriftzüge in den Himmel gemalt werden - ohne dass Tiere unter dem ohrenbetäubenden Lärm eines Feuerwerkes leiden müssen. Drohnenshows werden immer beliebter. An diesem Wochenende konnte man in Differdingen eine Drohnenshow erleben.

Drohnenshow Differdange

7 Drohnenshow Differdange

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Hunderte Besucher hatten den Weg nach Differdingen gefunden um dem Spektakel beizuwohnen. Fotos: Guy Jallay Durch kleine ferngesteuerte Drohnen können Schriftzüge in den Nachthimmel gezeichnet werden. Fotos: Guy Jallay Bei genauerem Hinschauen fällt auf, dass eine Drohne fehlerhaft war. Fotos: Guy Jallay Am Freitag konnte man Rudolph das Rentier bewundern. Fotos: Guy Jallay Der Schneemann im Himmel braucht keine Minusgrade. Fotos: Guy Jallay Im Himmel leuchteten die Drohnen, auf dem Boden, die Smartphones. Fotos: Guy Jallay Hunderte Besucher hatten den Weg nach Differdingen gefunden um dem Spektakel beizuwohnen. Fotos: Guy Jallay

Die „Winter Moments“ in Mamer waren in diesem Jahr umstritten. Das Highlight, die Schneekanonen, sind nicht sehr nachhaltig. Trotzdem hatten am Wochenende die Besucher der „Winter Moments“ viel Spaß im Schnee.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

Winter Moments 2021 in Mamer. Fotos: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

Winter Moments 2021 in Mamer. Fotos: Alain Piron Auf der Eispiste gibt es spezielle Stühle. Fotos: Alain Piron Rutschen macht Spaß. Fotos: Alain Piron Im Mamer gibt es in diesem Jahr eine Langlaufbahn. Fotos: Alain Piron Der Startpunkt der Rodelbahn liegt relativ hoch. Fotos: Alain Piron Die Winter Moments waren gut besucht. Fotos: Alain Piron Die jungen Besucher standen Schlange. Fotos: Alain Piron

Auch in Diekirch war an diesem Wochenende für die richtige Weihnachtsstimmung gesorgt. Sehen sie hier Fotos zum traditionellen Weihnachtsmarkt in Diekirch.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

Eine Musikkapelle sorgte auf dem Weihnachtsmarkt in Diekirch für gute Stimmung. Fotos: Marc Hoscheid

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

Eine Musikkapelle sorgte auf dem Weihnachtsmarkt in Diekirch für gute Stimmung. Fotos: Marc Hoscheid In der alten Kirche in Diekirch kann man die Ausstellung Ons zerschloen Dierfer besichtigen, diese wurde während des Weihnachtsmarktes zeitweise musikalisch untermalt. Fotos: Marc Hoscheid Wegen der Corona-Pandemie fand der Diekircher Weihnachtsmarkt in diesem Jahr rund um die alte Kirche statt. Bei bestem Winterwetter hatten zahlreiche Besucher den Weg hierhin gefunden. Fotos: Marc Hoscheid In den vergangenen Jahren wurde der Diekircher Weihnachtsmarkt stets auf der Place de la Libération abgehalten, doch auch in diesem Jahr hat die Gemeinde den zentralen Platz festlich geschmückt. Fotos: Marc Hoscheid

Der Weihnachtsmarkt in Diekirch war jedoch nicht der einzige im Land. In Düdelingen gab es an diesem Wochenende ein Weihnachts- und Mittelaltermarkt.

Weihnachts- und Mittelaltermarkt in Düdelingen Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

Weihnachts- und Mittelaltermarkt in Düdelingen

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

In Düdelingen steht ein prächtiger Weihnachtsbaum. Fotos: Elena Arens Für Unterhaltung war auch gesorgt. Elena ARENS Der Weihnachts- und Mittelaltermarkt war gut besucht. Elena ARENS Die Beleuchtung sorgte für feierliche Stimmung. Elena ARENS Die Besucher konnten auch Dekoartikel kaufen. Elena ARENS Weihnachts- und Mittelaltermarkt in Düdelingen. Elena ARENS Eine Musikkapelle begeisterte Jung und Alt. Elena ARENS





