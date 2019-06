Den Drohnen wird in der Landwirtschaft eine große Zukunft vorausgesagt. Am Institut viti-vinicole (IVV) in Remich geht demnächst ein Versuch zu Ende, Weinberge mit High-Tech-Einsatz zu spritzen.

Drohnen im Weinberg: Helfer im Science-Fiction-Stil

Volker BINGENHEIMER

Den Drohnen wird in der Landwirtschaft eine große Zukunft vorausgesagt. Am Institut viti-vinicole (IVV) in Remich geht demnächst ein Versuch zu Ende, Weinberge mit High-Tech-Einsatz zu spritzen. Die ersten Ergebnisse sehen positiv aus. Drohnenführer Freimut Stephan hat das stattliche Gerät auf einem Grasstreifen unterhalb des Weinbergs geparkt und klapptdie acht Rotoren auf, einen nach dem anderen ...

