In einem verdeckt geführten Ermittlungsverfahren der Polizei Wuppertal ist es Mitte Mai zu einem erfolgreichen Spezialeinsatz in Luxemburg gekommen.

Spezialeinsatz

Drogenschmuggler flogen mit 43 Kilo Marihuana in Luxemburg auf

In einem verdeckt geführten Ermittlungsverfahren der Polizei Wuppertal ist es Mitte Mai zu einem erfolgreichen Spezialeinsatz in Luxemburg gekommen.

Die Spezialkräfte der Police Grand-Ducale konnten 43 Kilogramm Marihuana in einem umgebauten Transporter sicherstellen. Foto: Polizei Wuppertal

(dme) – Bereits Mitte Mai haben Spezialkräfte der Police Grand-Ducale einen Drogentransport im Großherzogtum abgefangen, wie die Polizei Wuppertal mitteilt. Seit Sommer 2021 war verdeckt gegen mehrere Beschuldigte ermittelt worden, die im Verdacht standen, Marihuana im Kilogramm-Bereich von Spanien über Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande nach Deutschland zu schmuggeln.

Nach enger Zusammenarbeit der Behörden in Deutschland, Frankreich und Luxemburg konnte eine Beschaffungsfahrt schließlich am 15. Mai im Großherzogtum abgefangen werden. Dabei fanden die luxemburgischen Polizisten in einem speziell für den Schmuggel umgebauten Transporter etwa 43 Kilogramm Marihuana.

Einer der drei Beschuldigten befindet sich aktuell in Luxemburg in Untersuchungshaft. Ein nationaler sowie ein europäischer Haftbefehl wurden bereits erlassen, auf deren Grundlage zwei Beschuldigte bereits nach Wuppertal überstellt wurden. Zeitnah soll auch die Überstellung des weiteren Beschuldigten erfolgen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.