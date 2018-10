Am Dienstagnachmittag kam in Esch/Alzette der Verkehr zum Erliegen. Grund war eine Drogenrazzia, an der 130 Polizeibeamte beteiligt waren.

Drogenrazzia in Esch

Luc EWEN Gegen 16.30 Uhr stürmten Polizisten im Rahmen einer Drogenrazzia ein Gastlokal in der Avenue de la Gare in Esch. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen. 130 Polizeibeamte und der Polizeihubschrauber waren am Einsatz beteiligt.



Am späten Dienstagnachmittag ging rund um den Escher Hauptbahnhof nichts mehr. Der Straßenverkehr kam rund um die Avenue de la Gare zum Erliegen. Grund war eine Drogenrazzia der Polizei in einem Gastlokal. Um 16 ...

