Drogenkugeln und Haschisch

Festnahmen bei Drogenrazzia am Bahnhof Luxemburg

Bei einer Kontrolle konnte einigen Dealern bei der Ankunft in der Hauptstadt das Handwerk gelegt werden.

(TJ) - 36 Polizisten und zwei Beamte der Zollverwaltung hatten am vergangenen Donnerstag eine Großkontrolle am Bahnhof Luxemburg organisiert. Systematisch wurden mehrere Züge am Bahnhof Luxemburg gefilzt. Dabei verließ man sich auch auf die feinen Nasen der Drogenspürhunde, die in mehreren Fällen anschlugen.

Ein Mann hatte nicht weniger als 19 Drogenkugeln in seinem Körper, bei einem weiteren Verdächtigen fand man 15 Griptüten mit Haschisch. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten zusätzlich 300 Gramm Haschisch, sieben Mobiltelefone und eine stattliche Summe Bargeld. Die beiden wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Drei weitere Personen wurden wegen Drogenbesitzes festgenommen, in vier Fällen musste die Polizei Verstöße gegen die fremdenpolizeilichen Bestimmungen feststellen.

Nicht zum ersten Mal

In den vergangenen Wochen wurden mehrere großangelegte Kontrollen im hauptstädtischen Bahnhofsviertel durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 10 Personen wegen des Besitzes, bzw. des Verkaufs von Drogen festgenommen und rund 150 Kugeln Kokain konnten sichergestellt werden.



