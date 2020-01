Nach längeren Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Norden am Donnerstag, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft drei mutmaßliche Drogendealer festzunehmen.

Drogenkriminalität: Polizei gelingt Coup im Norden

(SC) - Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilt, sei den Beamten der Kriminalpolizei Norden in Zusammenarbeit mit anderen regionalen Polizeidienststellen und nationalen Abteilungen am Donnerstag die Festnahme einer Person gelungen, die unter dem Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben.

Zuvor hatte die Polizei bereits mehrere Monate ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Diekirch hatte die Festnahme angeordnet. Die Person konnte auf dem Gebiet der Gemeinde Ulfingen im Norden des Landes dingfest gemacht werden. Kurze Zeit später wurde sie in Diekirch einer Untersuchungsrichterin vorgeführt, die eine Unterbringung in Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen erließ.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Ulfingen nahm die Polizei eine Person fest. Foto: SDPJ Nord

Bei diversen Hausdurchsuchungen konnten rund 50 Gramm Kokain, 885 Gramm Marihuana, fast 100 Gramm Haschisch und eine kleine Menge Magic Mushrooms sichergestellt werden. Die Beamten fanden außerdem über 1500 Euro in bar, zwei Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Am selben Tag gelang den Beamten ein weiterer Coup gegen die Drogenkriminalität: Auf dem Gebiet der Gemeinde Diekirch nahm die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zwei weitere Personen fest, die des Drogenhandels verdächtigt wurden. Auch hier erfolgte die Festnahme infolge einer engen Zusammenarbeit der Kriminalpolizei Norden mit anderen Polizeiabteilungen. Bei mehreren Durchsuchungen wurden rund 700 Gramm Marihuana, ein Softair-Sturmgewehr und 685 Euro in bar sichergestellt.

Bei mehreren Durchsuchungen wurden rund 700 Gramm Marihuana, ein Softair-Sturmgewehr und 685 Euro in bar sichergestellt. Foto: SDPJ Nord