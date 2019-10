Am Montag gelangen der Polizei im Bahnhofsviertel gleich drei Festnahmen im Zusammenhang mit Drogenkriminalität.

Drogenkriminalität: Mehrere Dealer im Bahnhofsviertel festgenommen

Avenue de la Gare

Die erste Festnahme ereignete sich in der Avenue de la Gare, wo Beamte einen Mann dabei beobachteten, wie er einem Kunden Drogen verkaufte. Der Dealer wurde gestellt und kontrolliert, wobei die Polizei eine Kokainkugel und sechs Druckverschlusstüten mit Marihuana sicherstellten. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Festnahme an und der Mann musste sich wenig später vor dem Untersuchungsrichter verantworten.

Am Dienstagabend wurde, ebenfalls in der Avenue de la Gare, gegen 19.45 Uhr ein Räuber auf frischer Tat ertappt, der einem Passanten auf öffentlicher Straße Geld aus der Hand gerissen hatte. Kurz nach der Tat konnte der Verdächtige gestellt werden. Der Mann wurde festgenommen.

Rue Dicks

Kurze zeit nach der Festnahme des Drogendealers in der Avenue de la Gare kam es am Montag zu einer weiteren Festnahme - diesmal in der Rue Dicks. Auch hier konnte eine Polizeipatrouille einen Dealer auf frischer Tat erwischen, als er Kokain verkaufte. Der Drogenverkäufer wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Die Polizei vermutete, dass der Mann weitere Drogen in seinem Körper mit sich führte und so musste er sich einer Scanner-Untersuchung unterziehen. Der Verdacht der Beamten bewahrheitete sich - mehrere Fremdkörper, die sich später als Kokainkugeln herausstellten, wurden auf dem Scan gesichtet.

Die Drogen wurden beschlagnahmt, der Mann wurde festgenommen und die Staatsanwaltschaft verordnete eine Vorführung vor dem Untersuchungsrichter.

Weiterer Drogendealer im Bahnhofsviertel gestellt

Am Montagabend kam es im Bahnhofsviertel zu einer weiteren Festnahme. Eine Patrouille beobachtete aus sicherer Entfernung, wie eine verdächtige Person einen Drogenkonsumenten ansprach. Die beiden Personen begaben sich nach kurzem Gespräch in eine Seitengasse, wo eine Drogenübergabe stattfand.

Unmittelbar nach dem Deal wurden der Verkäufer sowie zwei seiner Kunden gestellt. Einer der Drogenkonsumenten händigte den Beamten das eben erworbene Kokainkügelchen aus, bevor alle Beteiligten zur Dienststelle gebracht wurden. Dort wurden sowohl die Drogenkonsumenten als auch der Dealer näher untersucht. Die Polizei fand im Zuge einer Körperdurchsuchung bei einem der Konsumenten eine weitere Kokainkugel sowie diverse Drogenutensilien.

Beispielbild: Drogenplomben sind kleine Päckchen oder Kügelchen, die Drogen beinhalten und im Mund mitgeführt werden können. Bei Polizeikontrollen werden sie von Dealern manchmal absichtlich abgeschluckt, um nicht damit erwischt zu werden. Foto: Douanes et Accises

Der Verkäufer hatte eine zusätzliche Kokainkugel im Mund versteckt, was die Beamten vermuten ließ, dass er weitere Drogenkügelchen geschluckt haben könnte, um sie der Polizei vorzuenthalten. Aus diesem Grund ordnete die Staatsanwaltschaft eine Scanner-Untersuchung an - sie verlief positiv.

Die Drogen sowie das beim Dealer sichergestellte Bargeld und zwei Mobiltelefone wurden beschlagnahmt.

Der Dealer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und musste sich wenig später vor dem Untersuchungsrichter verantworten.