Die Polizei nahm sich sieben Züge vor, die aus dem Süden des Landes in den Hauptbahnhof einfuhren.

Hauptbahnhof

Drogenkontrolle im Zug: Eine Festnahme, elf Anzeigen

Die Polizei nahm sich sieben Züge vor, die aus dem Süden des Landes in den Hauptbahnhof einfuhren.

(C.) - Am Freitagmorgen führte die Polizei zwischen 10 und 13.30 Uhr eine großangelegte Kontrolle im öffentlichen Transport durch. Die Beamten kontrollierten insgesamt sieben Züge, die aus dem Süden des Landes am Hauptbahnhof in Luxemburg einfuhren.



Unterwegs mit "A vos côtés" Der Präventions- und Mediationsdienst zeigt Präsenz und sucht Kontakt im Bahnhofsviertel. Wir sind mitgegangen.

Bei der Kontrolle, an der 23 Beamte verschiedener städtischer Dienststellen und zwei Drogenspürhunde der Polizei und des Zolls beteiligt waren, konnte ein mutmaßlicher Bodypacker ermittelt werden - also jemand der Drogenpackungen verschluckt hat, um sie unbehelligt transportieren zu können. Bei der angeordneten klinischen Untersuchung im Krankenhaus wurden 25 Kugeln mit Betäubungsmitteln sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Drogendealer festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Bei weiteren elf Personen, bei denen die Drogenspürhunde anschlugen, wurden insgesamt 43 Gramm Cannabis sichergestellt - sie wurden wegen Drogenbesitzes angezeigt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.