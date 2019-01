Mit Drogenspürhunden kontrollierte die Polizei am Samstagabend Bus- und Zugpassagiere sowie eine Ballveranstaltung in Clerf.

Drogenkontrolle im Norden

Mit Drogenspürhunden kontrollierte die Polizei am Samstagabend Bus- und Zugpassagiere sowie eine Ballveranstaltung in Clerf.

Eine Schwerpunktkontrolle im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte die Polizei in der Nacht zum Sonntag in und um Clerf organisiert.

Zehn Beamte aus den umliegenden Dienststellen, zwei Hundeführer und vier Polizeischüler bezogen kurz nach 22 Uhr am Busbahnhof in der Nähe des Lyzeums in Clerf Stellung. Bei sechs Buspassagieren schlugen Drogenhunde an. Zudem wurden in drei Bussen Drogen sichergestellt, welche allerdings niemandem mehr zugeordnet werden konnten.



Insgesamt wurden 54,1 Gramm Haschisch sowie eine geringe Menge Marihuana und Kokain beschlagnahmt.



Gegen Mitternacht wurden zudem Zugpassagiere und später in der Nacht Besucher einer Ballveranstaltung kontrolliert. Dabei wurde lediglich eine geringe Menge Marihuana sichergestellt, die deren Besitzer wohl beim Anblick der Beamten entsorgt hatte.