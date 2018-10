Kurz nach 20 Uhr hat die Polizei am Donnerstagabend zeitgleich an mehreren Orten im Bahnhofsviertel zugeschlagen. 15 Personen wurden festgenommen. Zwei kamen in Untersuchungshaft.

Lokales 6

Drogenkontrolle: 15 Festnahmen - zwei Verhaftungen

Steve REMESCH Kurz nach 20 Uhr hat die Polizei am Donnerstagabend zeitgleich an mehreren Orten im Bahnhofsviertel zugeschlagen. 15 Personen wurden festgenommen. Zwei kamen in Untersuchungshaft.

Es war nicht zu übersehen: Als der Streifenwagen der Verkehrspolizei kurz nach 20 Uhr am Donnerstag die Zufahrt zum oberen Teil der Rue de Strasbourg blockiert und gleichzeitig mehre weitere Polizeiautos entgegen der Fahrtrichtung aus der Avenue de la Liberté einbiegen, kommt Hektik auf. Mehrere Personen suchen sofort das Weite - einige von ihnen in einer Gaststätte am Eingang einer Geschäftspassage.

Doch die Polizisten sind ihnen mitsamt Drogenhund schnell auf den Fersen ...