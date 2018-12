Haftstrafen zwischen sechs und acht Jahren: dieses Strafmaß forderte die Staatsanwaltschaft gegen drei junge Männer, die über Snapchat mit Drogen gehandelt haben sollen.

Drogenhandel via Snapchat: Lange Strafen gefordert

Haftstrafen zwischen sechs und acht Jahren: dieses Strafmaß forderte die Staatsanwaltschaft gegen drei junge Männer, die über Snapchat mit Drogen gehandelt haben sollen.

(SH) - Wegen Drogenhandels in krimineller Vereinigung forderte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch Haftstrafen zwischen sechs und acht Jahren und konsequente Geldbußen gegen drei junge Männer. Sie hatten sich vor Gericht verantworten müssen, nachdem sie Anfang 2017 via Snapchat Marihuana und vermutlich auch Kokain in Luxemburg verkauft hatten.

Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ist der erschwerende Tatbestand der kriminellen Vereinigung gegeben. Die Rollen seien nämlich klar verteilt gewesen. Yan B. fungierte demnach als jene Person, die die Drogen physisch aus Belgien und den Niederlanden nach Luxemburg importierte. Bei größeren Quantitäten kam es dann zu einem sogenannten „Home-Delivery“: Die Drogen wurden gleich zum Kunden gebracht. Die restlichen Mengen wurden hingegen ins „Basislager“ gebracht, das Haus in Fingig, in dem Ronny M. wohnte. Dort wurden sie neu proportioniert, bevor Ronny M. den kleineren Konsumenten in einer Art „Drive-in wie bei McDonalds“ die gewünschte Menge übergab. Michel H., der zum Tatzeitpunkt Anfang 2017 in Thailand lebte, habe zwar wohl keine einzige Tüte physisch übergeben, er habe jedoch aus seinem Exil alles dirigiert und demnach als Kopf der Bande agiert.

Eine Flucht und Panik



Dass sich Michel H. in Thailand aufgehalten habe, erkläre sich allerdings nicht dadurch, dass er sich dort ein schönes Leben machen wollte, sondern vielmehr damit, dass er auf der Flucht gewesen sei. Diese sei nötig gewesen, nachdem er zuvor bereits mehrmals gegen das Drogengesetz verstoßen hatte. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft warf allerdings die Frage auf, warum er ausgerechnet in ein Land geflüchtet war, in dem internationaler Drogenhandel mit der Todesstrafe bestraft werden kann.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft betonte weiter, dass das Dossier einige Probleme aufwerfe. So muss es ihrer Ansicht nach Ende März 2017 ein Leck gegeben haben. Am 30. März sei nämlich eine Art Panik ausgebrochen. Dabei seien einige Beweismittel – wohl weitere Drogen und Geld – verschwunden. Beweise, die demnach nicht mehr von den Ermittlern sichergestellt werden konnten und weshalb die Polizei wohl von geringeren Mengen an Drogen ausgehen musste, als deren tatsächlich im Umlauf waren. Es handele sich dabei wohl nur um „die Spitze des Eisbergs“. Zudem hätten Yan B. und Ronny M. zu diesem Zeitpunkt versucht, sich nach Belgien abzusetzen.

Zu einem geplanten Treffen auf Ibiza zwischen den drei Angeklagten kam es im Mai 2017 nicht mehr, da die Polizei zuvor eingegriffen hatte. Bei diesem Treffen hätte Michel H. wohl weiteres Geld übergeben werden sollen. Problematisch sei auch die Kommunikation über Snapchat, da diese Mitteilungen sich nach einiger Zeit selbst zerstören.

Als Anführer der Bande sei eine Haftstrafe von acht Jahren sowie eine konsequente Geldbuße gegen Michel H. auszusprechen. Aufgrund seiner Vorstrafen sei keine Bewährung mehr möglich. Zudem solle er zu einem 18-monatigen Fahrverbot verurteilt werden. Yan B. sei gar die Fahrerlaubnis für 24 Monate zu entziehen. Die sechsjährige Gefängnisstrafe gegen ihn könne teilweise zur Bewährung ausgesetzt werden, da er ein Teilgeständnis abgelegt hatte. Ronny M. könne ebenfalls für die sechsjährige Haft ein teilweiser Aufschub zugestanden werden, allerdings müsse man in Betracht ziehen, dass er sich weitaus weniger kooperativ zeigte.

Das Urteil ergeht am 24. Januar.

