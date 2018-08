Die Polizei konnte am Sonntag eine größere Menge Rauschgift beschlagnahmen und einen Dealer hinter Gitter bringen.

Drogendealer mit 861 Gramm Heroin festgenommen

Ein Mann habe am Sonntag mehrere Drogendeals im Bahnhofsviertel durchgeführt, dies hatte ein Zeuge beobachtet, der sich an die Beamten der Polizei wandte. Die Polizisten griffen den Verdächtigen auf und konnten ihn im Lauf der Ermittlungen mit einem Fahrzeug in Verbindung bringen, das unweit des Tatorts abgestellt war.

In diesem Auto fanden die Beamten ein Päckchen mit immerhin 861 Gramm Heroin vor. Dazu kamen Bargeld und mehrere Mobiltelefone. Die Drogen, das Fahrzeug, die Handys und das Geld wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, der Verdächtige musste sich am Montag vor dem Untersuchungsrichter verantworten.