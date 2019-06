Nach Hausdurchsuchungen haben Ordnungshüter am Wochenende zwei Männer unter anderem wegen Drogenbesitzes festgenommen.

Drogen und Waffen: Polizei nimmt zwei Männer fest

Nach Hausdurchsuchungen haben Ordnungshüter am Wochenende zwei Männer unter anderem wegen Drogenbesitzes festgenommen.

(asc) - Wie der Pressedienst der Polizei am Sonntag mitteilte, wurde am Freitag in Differdingen ein Mopedfahrer festgenommen. Beamte waren auf ein Moped aufmerksam geworden, bei dem sich nachträglich herausstellte, dass es Unregelmäßigkeiten bezüglich des Kennzeichens gab. Am Samstagnachmittag begaben sich die Beamten zur Wohnadresse des vermeintlich neuen Moped-Besitzers.

Vor Ort wurde den Beamten von einem Familienmitglied des mutmaßlichen Eigentümers Einlass gewährt. Im Haus fanden die Ordnungshüter zwar kein Moped. Stattdessen wurden sie auf den auffälligen Cannabisgeruch aufmerksam. Wenig später erblickten sie in einem geöffneten Rucksack mehrere Tütchen Cannabis.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung an. Dabei wurden mehr als 100 Gramm Marihuana, etwa 70 Gramm Haschisch, verbotene Waffen und mehrere Mobiltelefone gefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Drogen und die Gegenstände beschlagnahmt und ein Mann festgenommen. Er wurde am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Mehrere Kugeln Heroin

Zu einer weiteren Festnahme kam es am Samstagabend bei der Kontrolle eines Schanklokals in der hauptstädtischen Rue de Strasbourg. Die Beamten bemerkten einen Mann, der nachdem sie das Lokal betreten hatten, das Weite suchte, um einer Kontrolle zu entkommen. Bei der Überprüfung fanden die Polizisten eine Verpackung mit mehreren Kugeln Heroin.

Da der Mann auch Bargeld und Telefone dabei hatte, wurde die Staatsanwaltschaft informiert. Diese ordnete eine Hausdurchsuchung an, bei der mehr als 20 Gramm Heroin, Bargeld, Mobiltelefone und Drogenutensilien sichergestellt wurden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch dieser Mann festgenommen und die Gegenstände beschlagnahmt. Auch dieser Mann hatte am Sonntagmorgen einen Termin beim Untersuchungsrichter.