Vier der Festgenommenen sitzen wegen mutmaßlichen Drogenhandels und Waffenbesitzes in Untersuchungshaft.

Drogen und Waffen: fünf Personen festgenommen

Vier der Festgenommenen sitzen wegen mutmaßlichen Drogenhandels und Waffenbesitzes in Untersuchungshaft.

(mth) - Wie die Polizei am Mittwoch mitteiltem gelang es der Kriminalpolizei aus Diekirch in Zusammenarbeit mit mehreren Dienststellen der Polizei vier Personen awegen Drogenhandels auf dem Gebiet der Gemeinde Esch/Sauer festzunehmen. In diesem Zusammenhang wurde eine weitere Person in der Gemeinde Esch/Alzette festgenommen.

Alle fünf Personen wurden einer Untersuchungsrichterin vorgeführt und gegen vier Personen wurde anschließend Untersuchungshaft erlassen. Bei mehreren Durchsuchungen wurden unter anderem rund zwei Kilogramm Cannabisblüten, etwa 270 Gramm Amphetamin, über 800 Euro Bargeld, diverse Schuss- Hieb- und Stichwaffen, sowie zwei Fahrzeuge beschlagnahmt.