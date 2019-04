Bei einer Routinekontrolle in Rodange hat die Polizei zwei mutmaßlichen Drogendealern Haschisch sowie 2000 Euro Bargeld abgeknöpft.

Drogen und 2000 Euro Bargeld bei Kontrolle beschlagnahmt

Bei einer Routinekontrolle in Rodange hat die Polizei zwei mutmaßlichen Drogendealern Haschisch sowie 2000 Euro Bargeld abgeknöpft.

(jt) - Glückstreffer bei einer nächtlichen Routine-Kontrolle in Rodange: Die Polizei hat in einem Auto eine größere Menge Bargeld sowie 100 Gramm Haschisch entdeckt.

Die Beamten hielten den Wagen mit zwei Insassen am Freitag gegen 1.30 Uhr morgens in der Avenue Docteur Gaasch an. Den Beamten fiel sofort auf, dass etwas nicht stimmte: Dem Auto entströmte ein starker Geruch nach Marihuana. Bei einer Fahrzeugdurchsuchung stellte sich heraus, dass die beiden Passagiere 100 Gramm Haschisch, mehr als 2000 Euro Bargeld, eine Waage sowie zwei Mobiltelefone dabei hatten. Eine Durchsuchung der Privatwohnungen der zwei Männer verlief allerdings ohne Resultat.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden angezeigt, die Drogen und das Bargeld eingezogen.