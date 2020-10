Drogen, Alkohol am Steuer und Einbrecher hielten die Polizei am Freitagabend auf Trab.

Drogen im Auto - kein Führerschein

(TJ) - Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr stoppte die Polizei in der Avenue d'Oberkorn in Differdingen einen Wagen. Bei der Kontrolle mussten die Beamten feststellen, dass die Steuervignette des Fahrzeugs abgelaufen war. Zudem gab der Fahrer an, keinen Führerschein zu besitzen. Weil den Polizisten Marihuanageruch auffiel, durchsuchten sie das Auto. Dabei stellten sie 3,5 Gramm der Droge sicher. Eine Leibesvisitation der drei Insassen verlief ergebnislos. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Wagens an.

Zweimal Alkohol am Steuer

Um die gleiche Zeit wurde eine Patrouille auf der N7 in Marnach auf einen Wagen aufmerksam, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Straßenrand stand. Der Fahrer wurde einem Alkoholtest unterzogen - mit zu hohem Wert. Protokoll wurde erstellt.

Gegen 22.50 Uhr wurde der Polizei ein Wagen gemeldet, der zwischen Vianden und Diekirch in Schlangenlinien unterwegs sei. In Ettelbrück konnte der Wagen gestoppt werden. Auch hier hatte der Fahrer zu tief ins Glas geschaut. Er wurde protokolliert.

Einbrecher unterwegs

Am Freitag wurde aus der Rue Nicolas Goedert in Bridel ein Einbruch signalisiert. Es stellte sich heraus, dass die Ganoven durch eine Terrassentür in den Wohnbereich eingedrungen waren und die Räume durchwühlt hatten. Die Spurensicherung wurde zu Hilfe gezogen.





