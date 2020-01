Drogen auf der Spur

Für Verbrecher sind DNS-Spuren eine heimtückische Falle. Für die Justiz dagegen sind sie Gold wert. Am hauptstädtischen Verlorenkost ermittelt ein Team aus acht Spezialisten in einem der modernsten forensischen Labore. LW-Reporter durften als erste Journalisten den Luxemburger „Detektiven in Weiß“ über die Schulter schauen.