Mit einem Drive-in Te Deum fand am Nationalfeiertag in Petingen ein ganz spezieller Festakt statt - inklusive Hupkonzert und Fahrzeugsegnung.

Drive-in Te Deum: außergewöhnliche Zeit, außergewöhnliche Feier

Drive-in Te Deum: außergewöhnliche Zeit, außergewöhnliche Feier

Sophie HERMES Mit einem Drive-in Te Deum fand am Nationalfeiertag in Petingen ein ganz spezieller Festakt statt - inklusive Hupkonzert und Fahrzeugsegnung.

Das Te Deum in der Kathedrale gehört zum Nationalfeiertag hinzu. Aufgrund der Corono-Maßnahmen war das Abhalten dieses Festaktes in diesem Jahr allerdings nicht möglich. Dennoch gab es am Dienstag ein ganz besonderes Te Deum - nämlich in Form eines Drive-ins in der Petinger Carena, gemeinsam organisiert von der Gemeinde Petingen, dem Generalvikariat und der Pfarrei Petingen.

Während Generalvikar Patrick Muller, der Petinger Pfarrer Romain Gillen sowie Mitglieder des Pastoralteams, der lokalen Harmonie municipale und der Chorale Ste Cécile auf der Bühne durch das Te Deum führten, verfolgten die Besucher die Feier aus ihren Fahrzeugen. Eine große Leinwand sowie die Übertragung des Tons über Radiowellen sorgten während der Feier dafür, dass auch die Insassen jener Wagen, die etwas weiter hinten geparkt waren, nichts verpassten.

11 Vor Fahrzeugen zu stehen war für Generalvikar Patrick Muller eine ganz neue Erfahrung. Foto: Guy Jallay

um weitere Bilder zu sehen. Vor Fahrzeugen zu stehen war für Generalvikar Patrick Muller eine ganz neue Erfahrung. Foto: Guy Jallay Die Anwesenden zeigten ihre Freude nicht nur durch ein Lächeln, sondern auch durch regelmäßiges Hupen. Foto: Guy Jallay Bürgermeister Pierre Mellina bedankte sich bei den Anwesenden. Foto: Guy Jallay An dieses Te Deum werden sich die Anwesenden noch lange erinnern. Foto: Guy Jallay Bei recht sommerlichen Temperaturen mag der ein oder andere Fahrzeuginsasse diesen Mann für seinen Wagen mit offenem Dach beneidet haben. Foto: Guy Jallay Generalvikar Patrick Muller Foto: Guy Jallay Die lokalen Rettungskräfte waren zahlreich erschienen. Foto: Guy Jallay Die Fahrzeugsegnung war ein besonderes Highlight. Für Motorradfahrer... Foto: Guy Jallay ... Liebhaber von etwas älteren Fahrzeugen... Foto: Guy Jallay ... Cabriofahrer... Foto: Guy Jallay ... aber auch die Einsatzwagen der Rettungsdienste. Foto: Guy Jallay

Während des Gottesdienstes wurde - wie an Nationalfeiertag üblich - nicht nur für den Großherzog, die großherzogliche Familie und das Land gebetet. Generalvikar Patrick Muller, Pfarrer Romain Gillen und Pastoralreferentin Milly Hellers gingen auch auf die derzeit besonders wichtigen Werte wie Solidarität, Einheit und Gleichheit ein. Petingen habe im August vergangenen Jahres nach dem Tornado bereits Solidarität erfahren und auch die Corona-Krise habe nur dadurch gemeistert werden können, dass sich alle Menschen an die vorgeschriebenen Regeln hielten, so Pfarrer Romain Gillen. Er appellierte daran, auch weiterhin an der Solidarität festzuhalten.

Autosegnung zum Abschluss

"Es ist ein Nationalfeiertag, wie wir ihn noch nie erlebt haben", erklärte Generalvikar Patrick Muller. Für ihn und die anderen Mitwirkenden war es ein ebenso besonderes Erlebnis, wie für alle anderen Anwesenden. Der Petinger Bürgermeister Pierre Mellina zeigte sich erfreut, dass man durch das außergewöhnliche Format, dennoch an der Tradition eines Te Deums, das für jeden zugänglich war, festhalten konnte.



Als er und Generalvikar Patrick Muller sich bei den Anwesenden bedankten, folgte denn auch prompt eine Reaktion in Form eines Hupkonzerts. Zu solchen für einen Gottesdienst doch recht außergewöhnlichen Gesten sollte es gleich mehrmals kommen. "Damit haben wir gemerkt, dass die Leute mit Leib und Seele dabei waren", freuten sich Romain Gillen und Patrick Muller über diese Reaktionen der Anwesenden.

Ein besonderer Höhepunkt schloss die Feier ab. Bei der Ausfahrt aus der Carena wurden nämlich alle Autos gesegnet - auch 16 Einsatzfahrzeuge der lokalen Rettungsdienste.





