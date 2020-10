Lange Warteschlangen hatten einen erheblichen Einfluss auf den Verkehr in der näheren Umgebung. Staus waren die Folge.

Drive-in-Station muss wegen hohen Andrangs schließen

Maximilian RICHARD

Die Drive-in-Teststation in Junglinster wurde am Montag wegen eines hohen Andrangs vorzeitig geschlossen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hatte eine lange Warteschlange einen erheblichen Einfluss auf den Verkehr in der näheren Umgebung. Unter anderem hätten Busse nicht mehr die Industriezone verlassen können, auch habe es einen Rückstau bis auf die N11 gegeben. Entsprechende Meldungen seien gegen 15.20 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die Verantwortlichen der Station hätten schließlich beschlossen, das Testzentrum vor der offiziellen Schließzeit um 16 Uhr zu schließen, so die Polizei.

Die Drive-in-Teststation in Junglinster wurde am Montag neu eröffnet. Dort können Personen sich, nach dem Vorweisen einer ärztlichen Verschreibung, auf dem P&R Junglinster aus dem Auto heraus auf eine Covid-19-Erkrankung testen lassen. Die Station ist nicht Teil des Large-Scale-Testing. Sie ist unter der Woche zwischen 7 und 16 Uhr und samstags zwischen 7 und 10.30 Uhr geöffnet.

