Drei sogenannte Drive-In-Stationen sind seit Mittwoch in Luxemburg in Betrieb: Dort können Menschen mit Rezept sich auf das Corona-Virus testen lassen.

Drive-In Kontrollstellen: Rund 800 Menschen getestet

Sandra SCHMIT Drei sogenannte Drive-In-Stationen sind seit Mittwoch in Luxemburg in Betrieb: Dort können Menschen mit Rezept sich auf das Corona-Virus testen lassen. Rund 800 Menschen wurden am Mittwoch dort getestet, andere mussten zudem abgewiesen werden.

Um mit dem Corona-Virus infizierte Personen so schnell wie möglich zu identifizieren, funktioniert seit Freitag in Junglinster eine sogenannte Drive-In-Station. Zudem können Betroffene, die in ihren Autos sitzen, sich seit Mittwoch auch in Niederkerschen oder Marnach in den Teststellen der Laboratoires Réunis (LR) in Zusammenarbeit mit Gesond.lu testen lassen. Insgesamt wurden am Mittwoch an den drei Stationen rund 800 Menschen getestet.

In Luxemburg gibt es drei sogenannte Drive-in-Stationen, an denen in ihren Autos sitzende Menschen, sich auf das Corona-Virus testen lassen können: In Junglinster an der 38, Rue Hiel von montags bis freitags zwischen 7 und 17 Uhr sowie samstags von 7 bis 11 Uhr, in Marnach an der 1, Marbuergerstrooss von Montag bis Freitag zwischen 7 und 11 Uhr und in Niederkerschen an der 4, Rue Boeltgen, von Montag bis Freitag zwischen 7 und 11 Uhr sowie am Samstag zwischen 7 und 10 Uhr.

Möglich ist das allerdings nur auf Rezept. Dieses wird von einem Arzt in einer der drei Maisons médicale in Luxemburg ausgestellt, die seit Mittwoch auch tagsüber geöffnet haben. Wer deutliche Anzeichen wie Fieber oder Husten verspürt, soll sich am Besten telefonisch bei seinem Hausarzt melden. Dieser kann den Patienten dann an eine Maison médicale in Esch/Alzette, Ettelbrück oder in Luxemburg-Stadt weiterleiten. Dort kann vom behandelnden Arzt ein Rezept für einen Test per Drive-In-Verfahren ausgestellt werden.

"Wir haben festgestellt, dass der Andrang beim Drive-In in Junglinster seit Freitag immer größer wird. Am Freitag waren es 50 Patienten an einem Tag, am Dienstag bereits 150. Am Mittwochmorgen hatten wir eine 100-Meter lange Schlange. Hilfreich wäre es, wenn nur die Menschen hierhin kämen, die ein Rezept haben. Die ohne werden ohnehin herausgefiltert und müssen wieder nach Hause geschickt werden", erklärt Bernard Weber, Direktor von LR.

Nicht aussteigen

Wer allerdings ein Rezept hat, fährt mit seinem Wagen zu den Stationen in Junglinster, Marnach oder Niederkerschen und stellt diesen dort auf dem gekennzeichneten Parkplatz COVID-19 ab, insofern das angesichts des Ansturms auf die Teststellen möglich ist. Patienten bleiben dann in ihren Autos sitzen und setzen sich unter der Telefonnummer 78 02 90-1 mit der Zentrale der LR in Verbindung, um mitzuteilen, dass sie da sind.

Das Pflegepersonal nimmt in Schutzkleidung - mit Einweg-Kitteln, Handschuhen und Masken ausgerüstet - dann einen Abstrich vom Nasenrachenraum des Patienten. Das Ergebnis des Tests wird dem Patienten ein oder zwei Tage später mitgeteilt. "Es ist damit zu rechnen, dass das jetzt wohl eher 48 Stunden in Anspruch nimmt. Denn wir haben viele Anfragen", stellt Bernard Weber fest.

Fällt das Resultat negativ aus, wird das dem Patienten per SMS mitgeteilt. Ist der Test hingegen positiv, teilen die Verantwortlichen der LR das dem Arzt mit, der das Rezept ausgestellt hat - in den meisten Fällen also einem Arzt der Maison médicale. Dieser nimmt dann per Telefon Kontakt mit dem Patienten auf, wie Bernard Weber erklärt: "Der Arzt klärt den Patienten dann auch darüber auf, wie es weitergeht. In der Regel gilt für infizierte Personen, sich unbedingt an die Empfehlungen des Ministeriums zu halten."

Es sei schwierig einzuschätzen, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. "Aber der Andrang ist groß. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass nur Menschen hierhin kommen, die ein Rezept haben. Es ist auch gut, wenn nicht alle zur gleichen Zeit kommen. Am späten Morgen ist das oft der Fall. Besser ist es am frühen Morgen zum Drive-In zu kommen, zur Mittagsstunde oder am Nachmittag", sagt Bernard Weber.