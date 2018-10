Drittes Unfallopfer nach Kollision auf A3 gestorben

Nach dem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Bus auf der A3 ist am Sonntag ein dritter Fahrzeuginsasse gestorben, eine vierte Person schwebt weiter in Lebensgefahr.

Nach dem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Bus auf der A3 ist am Sonntag ein dritter Fahrzeuginsasse gestorben, eine vierte Person schwebt weiter in Lebensgefahr.

(TJ/mth) - Zu einem sehr schweren Unfall kam es am frühen Sonntagmorgen in einem Baustellenbereich auf der A3. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte zwischen dem Gaspericher Kreuz und der Aire de Berchem ein Wagen frontal mit einem Reisebus. Dabei wurden die vier Insassen des Wagens im Wrack eingeklemmt.

Sie mussten allesamt mit schwerem Gerät geborgen werden, für zwei junge Männer aus Frankreich - Fahrer und Beifahrer des Autos - sollte jedoch jedwede Hilfe zu spät kommen. Sie waren durch die Wucht der Kollision getötet worden.

Eine dritte Person, eine junge Frau, ist laut Medienberichten am Sonntag an ihren Verletzungen gestorben. Der vierte Fahrzeuginsasse wird wegen schwerer Kopfverletzungen behandelt und schwebt weiter in Lebensgefahr. Im Bus, der mit rund 20 Personen besetzt war, wurden zwei Menschen leicht verwundet.

Die Autobahn musste während mehrerer Stunden gesperrt werden. Foto: Polizei

Auf diesem Teilstück der Autobahn wird am Wochenende der Fahrbahnbelag erneuert, weshalb eine Seite der A3 abgesperrt war und der Verkehr - einspurig und mit Gegenverkehr - auf der verbleibenden Seite der Autobahn an der Baustelle vorbei geleitet wurde. Weshalb das in Frankreich zugelassene Fahrzeug durch die Baustellenabsperrungen hindurch in den entgegenkommenden Reisebus fuhr, ist nicht bekannt. Der Busfahrer hatte keine Chance, auszuweichen und erfasste den Wagen mit voller Wucht.



Die A3 ist in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung für den Transitverkehr wurde über die A4 und die A13 eingerichtet. Laut Polizei wird die Autobahn wahrscheinlich erst am Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Bus waren zum Zeitpunkt des Unfalls rund 20 Personen - zwei wurden leicht verletzt. Foto: Polizei