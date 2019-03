Nachdem die Abstimmung über den neuen PAG im Gemeinderat von Mertert am vergangenen Mittwoch verschoben werden musste, kann der allgemeine Bebauungsplan nun endlich auf den Instanzenweg geschickt werden.

Dringlichkeitssitzung in Mertert: Gemeinderat verabschiedet neuen PAG

Zwölf Jahre dauerten die Planungen am neuen allgemeinen Bebauungsplan der Gemeinde Mertert an. Nachdem der Gemeinderat am Samstagmorgen in einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung grünes Licht für den PAG gab, kann dieser nun fristgerecht auf den Instanzenweg geschickt werden. Denn bis zum 4. März musste der PAG im Gemeinderat bestimmt werden, um die vom Gesetzgeber vorgegebenen Fristen einzuhalten.

Der PAG konnte nicht, wie eigentlich geplant, bereits am vergangenen Mittwoch bestimmt werden, da ein Mitglied der LSAP-Fraktion fehlte. Der sozialistschen Mehrheit im Gemeinderat fehlte somit eine Stimme, um die Opposition aus CSV und DP zu überstimmen, die sich vor allem an einem konkreten Punkt stört.



Es geht um ein Gebäude gegenüber der Einfahrt zum Parkplatz des Kulturzentrums von Wasserbillig, das auf Vorschlag des Service des sites et monuments nationaux (SSMN) im neuen PAG als denkmalgeschütztes Gebäude klassifiziert werden soll und in dessen unmittelbarer Nähe in Kürze ein Park&Ride-Parkplatz entstehen soll.

Knackpunkt Denkmalschutz

Der Schöffenrat schlug vor, das Gebäude nicht als ganzes, sondern lediglich die Fassade unter kommunalen Denkmalschutz zu stellen. Damit sind auch weiterhin Umbauarbeiten im Gebäude und eine Erweiterung in der Höhe möglich. Statt bisher zwei könnten so bis zu fünf Wohnungen hier entstehen. „Eine deutliche Aufwertung“, so Bürgermeister Jérôme Laurent. Außerdem können die Besitzer Subventionen beantragen, die die Renovierung und Erhaltung der Fassade betreffen.

Ein Vorschlag, der von CSV und DP im Gemeinderat aber abgelehnt wird, weil das Gebäude neben dem neuen Parkhaus nicht ins Bild passen würde. Nachdem die LSAP-Fraktion am Samstag aber wieder vollzählig war, konnte die Opposition in diesem Punkt überstimmt werden. Damit sind die letzten Hürden beseitigt und der neue allgemeine Bebauungsplan kann fristgerecht in die Prozedur gehen.

Nächste Aufgabe Bautenreglement

Die endgültige Fassung des PAG – inklusive der beschlossenen Änderungen in den beiden letzten Ratssitzungen - wird nun innerhalb von acht Tagen in vier Tageszeitungen und auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. Die Bürger, die einzelne Beschwerden gegen den PAG vorgebracht hatten, werden nun einzeln angeschrieben. Ab dem Zeitpunkt des Erhalts des Briefes haben diese wiederrum fünfzehn Tage Zeit, um beim Innenministerium Beschwerde gegen die nun getroffenen Entscheidungen des Gemeinderats einzureichen.

Laurent zeigte sich erleichtert, nachdem dieser schwere Brocken nun endlich aus dem Weg geräumt ist. Die nächste Aufgabe des Schöffenrats wartet aber bereits – die Ausarbeitung eines neuen Bautenreglements. Noch in diesem Monat finden die ersten Arbeitssizungen statt. Im Juli soll das neue Bautenreglement dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden, um pünktlich mit dem neuen PAG noch Ende diesen Jahres in Kraft treten zu können.