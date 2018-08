Nach der Verfolgung eines verdächtigen Lieferwagens mit deutschen Erkennungstafeln ist im Raum Colmar-Berg ein Mann auf der Flucht vor der Polizei.

Dringender Aufruf: Polizei sucht Flüchtigen

Nach der Verfolgung eines verdächtigen Lieferwagens mit den deutschen Erkennungstafeln GEBT305 ist am Montagmorgen ein Mann auf der Flucht vor der Polizei. Sein Wagen wurde in Colmar-Berg, rue d’Ettelbrück an einer Brücke gestoppt. Zwei der drei Insassen konnten festgenommen werden, ein dritter Mann flüchtete.

Von dem Gesuchten gibt es keinerlei Beschreibung, außer dass es sich vermutlich um einen Mann von nordafrikanischem Typ handelt, der aufgrund der Umstände durchnässt und schmutzig sein dürfte. Fluchtrichtung ist wahrscheinlich Cruchten. Die Polizei bitte verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang sofort dem Notruf 113 zu melden und keine Personen per Anhalter mitzunehmen.

Im Innern des Lieferwagen befand sich ein Scooter ohne Kennzeichen, allerdings mit Schlüssel. Die genauen Umstände müssen noch geklärt werden, es dürfte sich aber um mutmassliche Einbrecher handeln. Zeugen, denen der Lieferwagen von weinroter Farbe mit den deutschen Erkennungstafeln in Luxemburg aufgefallen ist, sind ebenfalls gebeten sich beim Notruf 113 zu melden.