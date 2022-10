In Diekirch fährt ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern, in der Hauptstadt kommt es zu einem Brand in einer Garage.

Einsatzreicher Abend

Drei verletzte Fußgänger und ein brennender E-Scooter

Teddy JAANS In Diekirch fährt ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern, in der Hauptstadt kommt es zu einem Brand in einer Garage.

Die Mannschaften des CGDIS mussten am Sonntagabend zu insgesamt acht Einsätzen ausrücken.

Gegen 17.20 Uhr erfasste in der Route d'Ettelbrück in Diekirch ein Autofahrer eine Gruppe von Fußgängern. Drei Personen wurden verletzt, sodass die Zentrale der Rettungsdienste Ambulanzen aus den Zentren Nordstad und Lintgen abkommandierte. Zudem wurden die Feuerwehren „Nordstad“ und Ingeldorf an den Unfallort bestellt. Die Verletzten wurden erstversorgt und zur Untersuchung und weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren.

Gegen 18.45 Uhr krachte auf der N27 bei Insenborn ein Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Beleuchtungsmast. Dabei wurde eine Person im Fahrzeug so ernsthaft verletzt, dass der CGDIS den SAMU-Notarzt aus Ettelbrück zur Erstversorgung des Unfallopfers abbestellte. Mit einem Rettungswagen aus Rambrouch wurde der Unglückliche anschließend ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehren aus Alebesch, Bauschleiden und Wiltz räumten die Unfallstelle.

Bereits gegen 17.10 Uhr war eine Person bei einem Unfall in der Route de Luxembourg in Düdelingen verletzt worden, nachdem ein Fahrer die Gewalt über sein Fahrzeug verloren hatte. In diesem Fall waren Sanitäter und die Feuerwehr aus Düdelingen im Einsatz.

Gegen 17.35 Uhr überschlug sich in der Rue de Thionville in Alzingen ein Wagen, nachdem der Fahrer die Kontrolle verloren hatte. Der genaue Hergang ist nicht überliefert, gewusst ist aber, dass der SAMU-Notarzt gerufen werden musste. Die Feuerwehren aus der Hauptstadt und Hesperingen kümmerten sich um die logistische Hilfe.

Gegen 21.40 Uhr kam es in der Rue de Rumelange in Esch/Alzette zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Zentren Kayl und Esch/Alzette wurden mit dem Einsatz betraut.

Ein letzter Verkehrsunfall - in der Rue Wilmar in Bettemburg - verlief insofern glimpflich, als dass niemand verletzt wurde. Die Wehren aus Düdelingen und Bettemburg rückten zwecks Absicherung und Räumung der Unfallstelle an.

Müllcontainer und E-Scooter in Brand

Mit wenig Aufhebens konnten die Feuerwehren aus Strassen und Bartringen kurz vor 21 Uhr einen brennenden Müllcontainer in der Rue du Cimetière in Strassen löschen. Der Materialschaden ist gering.

Aufregung gab es gegen 21.45 Uhr am Boulevard Dr Ernest Feltgen in Luxemburg, nachdem in der Garage eines Hauses ein Elektroscooter Feuer gefangen hatte. Die genaue Brandursache muss noch festgestellt werden. Die Feuerwehr aus der Hauptstadt rückte an und löschte die Flammen, ein vorsorglich mitgeschickter Rettungswagen konnte unverrichteter Dinge wieder abziehen, da niemand verletzt wurde.

