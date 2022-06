Rund 700 Angehörige von Armee, Polizei und zivilen Einheiten defilierten bei der Militärparade zum Nationalfeiertag vor den Ehrengästen.

Militärparade in der Avenue de la Liberté

Dreifaches „Vive“ auf den Großherzog

Volker BINGENHEIMER Rund 700 Angehörige von Armee, Polizei und zivilen Einheiten defilierten bei der Militärparade zum Nationalfeiertag vor den Ehrengästen.

Am Vormittag des Nationalfeiertags standen die uniformierten Truppen im Vordergrund. Nach den traditionellen 21 Kanonenschüssen zu Ehren des Großherzogs in Fetschenhof begann die Militärparade in der Avenue de la Liberté.

18 In Fetschenhaff gab die Armee die traditionellen 21 Kanonenschüsse ab. Foto: Gilles Kayser

Unter Leitung von Colonel Yves Kalmes paradierten Einheiten der Armee, der Polizei, der Zollverwaltung, des CGDIS und zivile Einheiten vor General Steve Thull und Philippe Schrantz, Generaldirektor der Polizei. Verteidigungsminister François Bausch und Henri Kox, Minister für innere Sicherheit, inspizierten die Truppen.

Von der Ehrentribüne verfolgten Premierminister Xavier Bettel, Chamberpräsident Fernand Etgen sowie die Großherzogin Maria Teresa und Prinzessin Stéphanie die Militärparade. Im weiteren Verlauf schritten Großherzog Henri und Erbgroßherzog Guillaume die Truppen ab, die sie mit einem dreifachen „Vive“ begrüßten.

Insgesamt bestand die Militärparade in der Avenue de la Liberté aus 700 Teilnehmern, 27 Diensthunden und 60 Fahrzeugen.

