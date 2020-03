Zweimal mussten die Rettungsdienste während der Nacht auf Freitag in den Einsatz.

Drei Verletzte während der Nachtstunden

(TJ) - Zweimal mussten die Rettungsdienste während der Nacht auf Freitag in den Einsatz: Einen ersten Unfall gab es gegen 23.10 Uhr, nachdem auf der A3 zwischen Bettemburg und Düdelingen ein Bus und ein Auto kollidiert waren. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verwundet. Sie wurden von Sanitätern des Einsatzzentrums Bettemburg versorgt und ins Krankenhaus gefahren, derweil die Feuerwehr aus Düdelingen die Räumung organisierte und die Sicherheit der Helfer gewährleistete.

Zu einem zweiten Zwischenfall kam es kurz nach Mitternacht zwischen Findel und Neudorf. Dort hatte ein Fahrer aus nicht überlieferter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der in der Folge von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. In diesem Fall musste eine Person mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst aus der Hauptstadt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr aus Sandweiler leitete die Bergung des Unfallfahrzeugs in die Wege.