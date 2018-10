Aus ungeklärten Gründen streiften sich am Sonntagabend drei Autos auf der kurvenreichen Straße beim "Roudenhaff".

Lokales 8

Drei Verletzte und viel zerbeultes Blech

Aus ungeklärten Gründen streiften sich am Sonntagabend drei Autos auf der kurvenreichen Straße beim "Roudenhaff".

(mth) - Am Sonntagabend ereignete sich gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall am Ort "Roudenhaff" bei Petingen. In der kurvenreichen Strecke streiften sich aus ungeklärten Gründen drei Fahrzeuge. Die Fahrer verloren die Kontrolle, zwei der Wagen kamen abseits der Fahrbahn zum Stehen.

8 An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Foto: CIS Petingen

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Foto: CIS Petingen An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Foto: CIS Petingen An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Foto: CIS Petingen An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Foto: CIS Petingen An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Foto: CIS Petingen An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Foto: CIS Petingen An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Foto: CIS Petingen An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Foto: CIS Petingen

Drei leicht verletzte Insassen wurden von den Rettungskräften des Einsatzzentrums Petingen erstversorgt und ins diensttuende Krankenhaus nach Esch gebracht. Im Einsatz waren sechs Mitarbeiter des CIS Petingen mit zwei Fahrzeugen, drei Krankenwagen aus Petingen und Esch/Alzette, sowie die Polizei Differdingen.