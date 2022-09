Auch am Samstagabend war die Hilfe der Rettungsdienste gefragt.

Drei Verletzte in Roost- brennende Autos in Esch

Teddy JAANS

(TJ) - Am Samstagabend mussten die Rettungsmannschaften des CGDIS zu drei Einsätzen ausrücken. Gegen 20.30 Uhr kam es in Roost zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen verletzt, sodass die Zentrale der Rettungsdienste eine Ambulanz aus Lintgen und zwei Rettungswagen aus dem Zentrum Nordstad abkommandierte. Die Unfallopfer wurden in Obhut genommen und ins Krankenhaus gefahren, derweil die Feuerwehr aus Bissen die Räum- und Aufräumarbeiten koordinierte.

Gegen 23.15 kam es in der Rue des Martyrs in Rümelingen zu einem weiteren Zusammenstoß mit zwei Autos. In diesem Fall wurde eine Person verletzt. Die lokale Feuerwehr und ein Rettungswagen aus Esch/Alzette waren im Einsatz.

Bereits um 19.30 Uhr mussten die Feuerwehren aus Düdelingen und Schifflingen in den Einsatz, nachdem aus der Rue d'Audun in Esch/Alzette zwei brennende Autos gemeldet worden waren. Die Brandspezialisten konnten die Flammen schnell löschen. Ein vorsorglich mitgeschickter Rettungswagen aus der Minettemetropole konnte unverrichteter Dinge wieder abziehen, da niemand verletzt wurde.

